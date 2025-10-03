Mujer ganó más de 900 millones en programa de TV y estuvo meses sin contarle nada a su pareja: «Me cambian la vida por completo»

Hace algunos días, una mujer ganó una escandalosa suma de dinero en un programa televisivo. ¿Lo curioso? No le contó nada a su pareja por varios meses.

La mujer en cuestión es Christina Derevjanik, quien con 34 años ganó el máximo monto del programa, logrando un récord histórico.

US$1,035,155 (monto cercano a $992 millones chilenos) fue lo que ganó Christina en el programa televisivo «Wheel of fortune», transmitido en Estados Unidos.

Mujer ganó premio millonario y se lo escondió a su novio por meses

Tras ganar la cuantiosa suma, la mujer decidió no contarle a su pareja el gran triunfo televisivo.

La mujer esperó a que se emitiera el programa para recién contar la noticia. Por lo que el novio se enteró de todo mientras veía el estreno del capítulo.

Sin embargo, en conversación con The New York Post, Christina Derevjanik reveló que su relación había comenzado muy pocas semanas antes de ganar el gran premio.

«Me llamó (luego de la transmisión del programa) y estaba muy emocionado», comenzó diciendo la mujer.

Además, confesó que sus padres también se enteraron de la noticia luego del estreno del capítulo, ya que había varias cápsulas de “confidencialidad” que había que respetar para la emoción del público.

Según el medio internacional consignado, con los descuentos correspondientes, el premio final quedará con un monto cercano a los US$600.000 que son pagados en una sola cuota.

Según la mujer, lo primero que hará con el millonario premio será pagar sus deudas universitarias y comprar su primera casa: «Estas ganancias me cambian la vida por completo».

Respecto a su trabajo actual, dio a conocer que no lo abandonará: «Mi Jefe está muy feliz», cerró.

