Sergio Rojas revela que tiene registro sexual de reconocido exfutbolista y esto hará con él: «Ni el chancho de mi tío del sur gritaba tanto…»

En las últimas horas, el periodista de farándula Sergio Rojas encendió las redes sociales al revelar que tiene un audio íntimo de Jean Paul Pineda.

Es importante destacar que esto ocurre en medio de una fuerte polémica que sacude al exfutbolista, quien enfrentó nuevamente a la justicia por el delito de agresión.

Fueron los mismos vecinos quienes llamaron a las autoridades para denunciar gritos y ruidos molestos, algunos de ellos, en el contexto de relaciones sexuales «escandalosas» que tenían en diferentes horas del día.

Sergio Rojas tiene en su poder audio sexual de Jean Paul Pineda

En este contexto, una vecina de la pareja fue quien le habría enviado los audios al comunicador, donde se escuchan teniendo relaciones sexuales.

Sergio Rojas comenzó diciendo que: «Les tengo tremendo cahuín de Jean Paul Pineda. Porque justo la vecina de Jean Paul es «piraña devoradora» y me mandó un audio… pero esa mujer (Valentina Castro) grita, pero ni el orangután del zoológico se atrevió tanto, ni el chancho de mi tío del sur gritaba tanto al momento de parir».

Además, agregó que: «Oye la mujer buena para gritar, ni Lisandra Silva con Leandro emitía tanto sonido gutural».

«¿Quieren que se los muestre?», le preguntó el periodista a sus seguidores, para luego comentar que revelará el audio en su programa «Que te lo digo», para luego subirlo a su canal de Instagram.

Luego de la detención, Jean Paul Pineda quedó con arresto domiciliario total en La Florida. Además, sus vecinos juntaron firmas para expulsar al ex Colo-Colo de la comunidad.

En 2024 Jean Paul Pineda ya había sido detenido por un caso de violencia intrafamiliar, luego de ser denunciado por Faloon Larraguibel, madre de sus tres hijos.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor confesó en El Chacotero Sentimental su fogosa aventura: «A vista de todos en el trabajo»