Muere Héctor Noguera, destacado actor nacional, a los 88 años

En los últimos minutos, se confirmó el sensible fallecimiento del actor Héctor Noguera a los 88 años de edad.

El intérprete atravesaba un delicado estado de salud. Incluso, recientemente, el presidente Boric interrumpió un acto oficial para visitarlo y despedirse.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, expresó el Presidente durante la instancia.

Desde Chileactores indicaron que: «Con profundo dolor lamentamos informar la sensible partida de nuestro socio fundador, eterno compañero y legendario artista nacional, Héctor Noguera Illanes».

«Cada palabra será siempre insuficiente para dimensionar el inmenso legado que deja nuestro querido Tito. A lo largo de 67 años de trayectoria, fue un creador pionero y una figura esencial en el patrimonio cultural de nuestro país», cerraron.

Conmoción por el deceso de Héctor Noguera

Héctor Noguera fue uno de los actores más reconocidos y respetados de Chile, con una carrera que supera las seis décadas en teatro, cine y televisión.

Ha sido parte de emblemáticas producciones como Romané, El Circo de las Montini, Machos y Sucupira, donde destacó por su versatilidad.

Además, ha tenido una destacada trayectoria en las tablas, dirigiendo y actuando en numerosas obras, y fue uno de los fundadores del Teatro Camino. A lo largo de su carrera ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional de Artes de la Representación en 2015, consolidándose como una figura fundamental de la cultura.

