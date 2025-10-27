Presidente Gabriel Boric se retira de acto oficial para acompañar a Héctor Noguera quien enfrenta delicado estado de salud

El Presidente Gabriel Boric interrumpió de manera anticipada una actividad pública este lunes, luego de informar que debía ausentarse por un “imponderable”. Según explicó, su retiro se debía a que necesitaba despedirse de “alguien que está a punto de partir”.

Luego, aseguraron que el mandatario visitó al icónico actor Héctor Noguera, quien enfrenta un delicado estado de salud.

Boric participaba en la Cuenta Pública 2025 del Consejo Consultivo Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes cuando, en medio del evento, comunicó su decisión de retirarse antes de que este finalizara.

“Disculpen que tenga que partir un poquito antes, tengo que despedir a una persona que está próxima a partir. Es un imponderable, si no, me hubiese quedado todo el tiempo que sea necesario”, expresó el Presidente durante la instancia.

De acuerdo con información de The Clinic, el jefe de Estado acudió al domicilio del intérprete para acompañarlo en este difícil momento.

El medio antes mencionado también asegura que desde el entorno cercano de Noguera confirmaron que el actor atraviesa una situación de salud compleja, lo que ha generado preocupación entre sus colegas y admiradores.

Noticia en desarrollo…

