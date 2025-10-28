En la mañana de esta jornada se confirmó el deceso de Héctor Noguera, quien tras atravesar un complejo estado de salud falleció a los 88 años de edad.

Por lo mismo, el presidente Gabriel Boric utilizó sus redes sociales para decretar duelo oficial este martes tras la partida del destacado actor.

“Ha partido Héctor Tito Noguera, un gigante del teatro, un gigante de Chile”, comenzó diciendo.

Además, agregó que: «Se va físicamente, pero su legado queda indeleble en las generaciones que formó, en las audiencias que conmovió, en las tablas que pisó, en los chilenos y chilenas que durante tantos años lo dejaron entrar a su casa a través de la televisión».

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura y con la construcción de un país más justo”, continuó.

Asimismo, el mandatario le envió un mensaje a su familia: «un abrazo gigante a su familia, a Claudia, Piedad, Amparo, Emilia, Diego y Damián».

«En honor a su vida he decidido decretar Duelo Oficial, hoy martes 28 de octubre, en todo el territorio nacional», concluyó.

La medida contempla la suspensión de actos festivos oficiales y el izamiento de la bandera a media asta en todas las reparticiones públicas y dependencias de las Fuerzas Armadas.

Se revela causa de muerte de Héctor Noguera

Su hija, la actriz Amparo Noguera, reveló detalles del complejo estado de salud que atravesaba Héctor “tito” Noguera en el último tiempo.

“Él estuvo con un cáncer que llevaba ya bastante tiempo y un momento se volvió terminal”, comenzó diciendo.

“Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible con él. Se precipitó bastante en los últimos días”, continuó.

“Se fue tranquilo, se fue en paz. La peleó bastante porque era un hombre muy fuerte físicamente. Trabajó hasta el final en lo que a él le gustaba hacer: actuar. Estamos todos tranquilos y agradecidos del cariño de la gente“, agregó, según consignó ADN.

