«Me gustaría de 51 para arriba. No me gustaría que fuera menor que yo. Encuentro que hoy día soy mucho más feliz que a los veinte»

Recientemente, la actriz Catalina Olcay fue invitada al programa de Juan José Lavín «Todo Va a Estar Bien» de Vía X, donde se refirió a su paso por Mundos Opuestos, sus ambiciosos proyectos y aprovechó de responder preguntas relacionadas con su vida personal.

En ese contexto, es que sorprendió tras responder una pregunta de connotación íntima: «Vamos con la siguiente frase, ‘me comería un colágeno'».

«No me motiva. O sea, yo creo que si en algún minuto me pasa que como que me enamoré… Pero me parece rarísimo que me pueda pasar», respondió la popular actriz.

«¿Pero de cuánto para arriba es su exigencia en edad?”, le contra preguntó rápidamente el conductor del espacio.

“La verdad lo que a mí me gustaría es de 51 para arriba. No me gustaría que fuera menor que yo. Es que yo encuentro que hoy día soy mucho más feliz que a los veinte. Encuentro que las experiencias y lo que uno va viviendo es tan heavy, que es más entretenido después”, fue su respuesta definitiva.

Cata Olcay y su experiencia en Mundos Opuestos

Hace algunas semanas, Catalina Olcay habló en exclusiva con Radio Corazón, donde reflexionó sobre su paso por el reality, los prejuicios que dejó atrás y la gran conexión que logró con sus compañeros.

Cata Olcay relató que entró con la mente de terminar con los prejuicios de los reality: «Siento que las relaciones humanas importan, que es importante escucharnos, conocernos, empatizar. Pensé que, si podía aportar desde ese lugar, valía la pena», confesó.

Asimismo, agregó que quiso formar vínculos positivos y alejarse de los conflictos: «No soy de gritar, ni de pelear por pelear. Creo que, si no tienes algo bueno que decir, mejor quedarse callado”.

¿Volvería a un reality? No lo descarta. “Si se trata de ser uno mismo, sin pauta, feliz. Fue una experiencia que me transformó”, cerró la intérprete.