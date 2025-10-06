Querida figura de CHV sufrió accidente en moto: Momento quedó registrado y se viralizó en redes sociales

Recientemente, el encargado de los «react» de Chilevisión sufrió un accidente mientras manejaba su motocicleta.

El sujeto en cuestión en el comediante Claudio Michaux, quien se cayó tras chocar con un furgón que frenó bruscamente.

El incidente quedó registrado, y fue el mismo Michaux quien lo compartió a través de sus redes sociales.

Sin embargo, el video fue grabado por otro motociclista, que manejaba por detrás del comediante y llevaba consigo una cámara de video. En las imágenes se puede apreciar como la furgoneta frena de golpe, por lo que Michaux no alcanza a frenar y se golpea contra la puerta trasera.

Claudio Michaux entrega detalles de su estado tras choque en Motocicleta

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el «hombre de los react» de CHV informó que se encuentra en buen estado tras sufrir un accidente. De esta forma, aclaró que todo quedó en un susto y que, casi de inmediato, el conductor de la camioneta involucrada se acercó a ver cómo estaba.

«Choqué en moto, pero estoy bien», comentó Claudio Michaux, llevándole tranquilidad a sus seguidores.

Según se puede apreciar en el registro, el humorista se levantó rápidamente y caminó hacia su motocicleta para evaluar la situación.

Luego del incidente, Michaux recibió una gran cantidad de mensajes en redes sociales. Algunos usuarios expresaron su preocupación por lo ocurrido, mientras que otros reaccionaron con humor ante el video.

«Ahora entiendo por qué le dicen Michoca»; «no se puede estacionar ahí, amigo»; «El que tiene moto se baja como quiere»; «Creo que así no se baja de la moto, pero como no tengo moto no opino»; «Claudio se adelanta por los costados, no a través… Espero que se recupere pronto, compita», fueron parte de los comentarios que acompañaron la publicación.

