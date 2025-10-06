Auditor impactó con su relato en El Chacotero Sentimental: «Era un joven cuando mi tío perturbó mi mente» Este auditor confesó que nunca conoció a su padre, y en un viaje familiar todo cambio. Escucha acá este llamado del confesionario de Chile. 06 Oct, 2025. 18:06 hrs Por Diego Muñoz También puedes leer en Radio Corazón: Los Tigres del Norte en el Movistar Arena 2025: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el concierto? VIDEOS RELACIONADOS Auditor arrepentido confesó en El Chacotero Sentimental que fue infiel con su hermanastra: «Terminamos en la cama» Auditora confesó en El Chacotero Sentimental que experimentó de todo con un hombre sin saber que era casado: «Apenas podía caminar» Historia de alto impacto en El Chacotero Sentimental: «Mi profe me pidió que me embarazara y lo hice» Auditor confesó en El Chacotero Sentimental su fogosa aventura: «A vista de todos en el trabajo» "Me gustaría de 51 para arriba. No me gustaría que fuera menor que yo. Encuentro que hoy día soy mucho más feliz que a los veinte" Contenido patrocinado