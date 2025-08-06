«Fui como soy y me siento orgullosa»: Cata Olcay y su “transformador” paso por Mundos Opuestos

Catalina Olcay fue la reciente eliminada de Mundos Opuestos. La actriz fue sin duda uno de los fichajes estrella, y su confirmación causó una interrogante en los televidentes, que nunca esperaron verla en este formato.

Tras su eliminación, Cata habló en exclusiva con Radio Corazón, donde reflexionó sobre su paso por el reality, los prejuicios que dejó atrás y la gran conexión que logró con sus compañeros.

De los prejuicios a la empatía: Cata Olcay se sincera en exclusiva con Radio Corazón

Nunca había visto uno completo. Su primera imagen de este formato era lo que alcanzaba a ver al hacer zapping: conflictos, insultos y descontrol. “Pero cuando me invitaron, me dijeron que este era distinto, que podía ser yo misma, sin pauta, y que muchos tampoco tenían experiencia en realities. Me pareció un desafío interesante”, relató.

Cata Olcay cuenta que asumió el relato con una misión clara: mostrar que también es posible conectar desde lo positivo: «Siento que las relaciones humanas importan, que es importante escucharnos, conocernos, empatizar. Pensé que, si podía aportar desde ese lugar, valía la pena«, confesó.

Asimismo, lejos de querer figurar a través del conflicto, la actriz optó por construir vínculos: «No soy de gritar, ni de pelear por pelear. Creo que, si no tienes algo bueno que decir, mejor quedarse callado”.

Ese contraste con su vida habitual la llevó a una conexión profunda con lo simple. “Disfruto la ducha, el agua caliente, el secador de pelo. Son cosas que antes uno da por sentadas. Ahora las agradezco de verdad”.

Otra dimensión desafiante fue el aislamiento total: sin teléfono, sin música, sin películas, sin saber la hora ni tener contacto con sus seres queridos. “Fue como apretar ‘stop’ a la vida rápida. Yo que siempre estoy corriendo, con muchas pegas, fue un regalo parar”, comentó.

Ese “stop” se tradujo en presencia real. “Poder mirarnos a los ojos, escuchar de verdad, sin estar pensando en mil cosas a la vez... fue hermoso. Jugábamos, bailábamos, actuábamos, nos hacíamos masajes, conversábamos. Me hizo muy bien”.

¿Volvería a un reality? No lo descarta. “Si se trata de ser uno mismo, sin pauta, feliz. Fue una experiencia que me transformó”, cerró la intérprete.