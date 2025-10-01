Lollapalooza Chile 2026: Estos son los artistas que se presentarán por día en el evento

La cuenta regresiva ya comenzó. Lollapalooza Chile 2026 se alista para tomar nuevamente el Parque O’Higgins entre el 13 y el 15 de marzo, con una edición cargada de estrellas internacionales, propuestas emergentes y artistas locales que prometen hacer vibrar a miles de fanáticos.

Este es el line up por día del evento:

Viernes 13 de marzo

La jornada inaugural del viernes 13 de marzo tendrá como gran protagonista a Sabrina Carpenter, quien llega en su mejor momento tras consolidarse como fenómeno global. El peso del rock alternativo recaerá en Deftones, liderados por “Chino” Moreno, que aterrizan con su nuevo disco Private Music (2026) y un repaso de clásicos que marcaron a toda una generación.

A ellos, se les suman artistas como Doechii, Interpol, Kygo, Tom Morello, Young Cister, Men I Trust, Gepe y 31 Minutos.

Sábado 14 de marzo

El segundo día marcará el esperado debut de Tyler, The Creator en Chile, presentando Don’t Tap The Glass (2025). Junto a él estará la estrella neozelandesa Lorde. Los Bunkers, Peggy Gou, Katseye, Orishas, Royel Otis, Judeline y Katteyes completan una grilla cargada de diversidad y energía.

Domingo 15 de marzo

El cierre del festival tendrá un aire de celebración con el pop colorido de Chappell Roan, la potencia electrónica de Skrillex y la inconfundible voz de Lewis Capaldi, tres artistas que actualmente dominan las listas globales. A ellos se suman Addison Rae, Brutalismus 3000, Akriila, Bandalos Chinos y más propuestas que pondrán el broche de oro a un fin de semana inolvidable.

La cumbia se toma Lollapalooza

Sin duda, una de las grandes sorpresas de esta edición fue la incorporación de bandas tropicales, una de ellas, Tomo Como Rey.

Según el calendario de Lollapalooza Chile 2026, la popular banda de cumbia se presentará el sábado 14 de marzo, compartiendo con artistas de talla mundial como Tyler, The Creator, Lorde y Los Bunkers.

Por otro lado, también destacan Amigos de Artistas, que se presentarán el día viernes 13 en una nueva edición del festival que tendrá como sede el Parque O’Higgins.