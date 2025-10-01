«¿Cuánto hay en el banco?»: Julio César Rodríguez rompe el silencio y responde a rumores sobre millonario sueldo 

Hace algunos días, se filtró el supuesto millonario sueldo de Julio Cesar Rodríguez. En ese contexto, el comunicador se refirió a la situación a través del pódcast «Seré wn?» de Yuly.

En el espacio, Felipe Cárdenas le preguntó directamente a JC: «¿Qué responderías si te dijeran: ‘¿cuánto dinero tienes en el banco?'».

El conductor de Contigo en la Mañana no dudó en responder: «No tengo idea».

«Es verdad, no soy una persona que ve la cuenta», señaló el periodista, agregando que «no tengo la necesidad de andar viendo la cuenta».

Asimismo, el rostro de Chilevisión comentó en modo humorístico que «sé que cada vez hay menos».

«Este programa es un riñón», continuó, bromeando con los gastos del canal de Youtube.

Su compañero, «Chelipe» Cárdenas, agregó que: «Yo solo me acuerdo cuando me llamas y me dices ‘estamos en pérdida'».

¿Gana ese millonario sueldo? Julio César Rodríguez rompe el silencio tras rumores

Siguiendo por esa línea, el periodista aclaró los recientes dichos que surgieron respecto a su sueldo.

Es importante recordar que hace algunos días, Paula Escobar no se guardó nada en Zona de Estrellas y filtró el supuesto sueldo del comunicador.

«Julio César fue retenido en Chilevisión y le ofrecieron este cargo ejecutivo, entiendo que ahora Julio está ganando sobre los 50 millones al mes», fueron sus palabras en aquella ocasión.

Además, agregó que: «A Julito además le pagan en UF. Cuando se sube la UF, Julio César Rodríguez es el único contento en este país, nadie más».

Julio César fue enfático y aclaró lo que se habló sobre su sueldo: «Desmiento lo de la UF».

«Desmiento todo», agregó de inmediato.

Para cerrar, y dudoso, señaló que «Tiran esa cuestión… y mezclan platas… ¡Ay! Son pero terribles… Pero bueno, es parte del juego».

