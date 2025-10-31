Los Bunkers en Gran Arena Monticello: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para la gira acústica?

Los Bunkers, una de las bandas más importantes y queridas de Chile, continúa marcando hitos con su exitosa “Gira Acústica 2025”. Tras agotar 56 shows en todo el país, el grupo llegará al Gran Arena Monticello el viernes 20 de febrero, con un espectáculo que ha sido aplaudido por miles de fanáticos y reconocido por la crítica especializada.

Este formato acústico ofrece una experiencia más íntima y cercana, donde los asistentes pueden disfrutar de los grandes clásicos del grupo en versión desenchufada. Al estilo de su recordado MTV Unplugged. El repertorio incluye una selección de sus canciones más emblemáticas, junto a una banda ampliada e invitados especiales, lo que convierte el concierto en una experiencia única.

Su residencia en el Teatro Nescafé de las Artes fue destacada como uno de los mejores espectáculos del año, recibiendo elogios tanto del público como de la prensa. Además, la gira ha sido un éxito en ciudades como Viña del Mar, Coquimbo, Valdivia, Frutillar, Temuco y Talca, donde agotaron todas las entradas.

El fenómeno de Los Bunkers también ha cruzado fronteras. Durante septiembre y octubre, la banda se presentó con gran éxito en México. Con shows en Toluca, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Monterrey, Ciudad de México y Ecatepec, consolidando su vigencia y conexión con los fanáticos latinoamericanos.

¿Cómo comprar entradas para el show de Los Bunkers?

Si no quieres quedarte fuera, marca la fecha: las entradas se pondrán a la venta el martes 4 de noviembre a las 14:00 horas, a través del sistema Ticketmaster.

