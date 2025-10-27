Querida artista enciende las alarmas sobre posible regreso al Festival de Viña 2026: «Siempre que me inviten, voy a venir»

Una destacada figura de la música latinoamericana, con una extensa trayectoria internacional y un vínculo especial con el público chileno, suena con fuerza para integrar la parrilla del próximo Festival de Viña del Mar 2026.

La artista, que recientemente presentó su nuevo proyecto musical, no cerró la puerta a un posible regreso al icónico escenario de la Quinta Vergara.

En una entrevista con La Tercera, la cantante expresó: “Siempre que me inviten a Viña, voy a venir. Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, porque para mí, Viña fue un antes y un después en mi carrera”.

Es importante destacar que ya existían rumores de una posible participación de la cantante en el Certamen, por lo que sus palabras reavivaron la expectación. La nueva edición del Festival de Viña tiene como fecha entre el 22 y 27 de febrero del 2026, y los encargados de la conducción serán Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

La mujer en cuestión es Mon Laferte, quien estaría en el radar y suena como uno de los principales fichajes para Viña 2026.

Este sería su regreso, luego de su emblemática actuación en la edición del año 2020.

Asimismo, en la actualidad la cantante se encuentra promocionado su último proyecto titulado Femme Fatale, obra íntima, experimental y de introspección.

Se avivan los rumores sobre un posible regreso de Mon Laferte a Viña 2026

En ese contexto, es que la artista también conversó con RadioActiva, donde habló sobre la posibilidad de hacer un Estadio Nacional y un posible regreso al Festival de Viña.

«Ay, sería hermoso. Me encantaría la verdad ¿Y sabes qué me emociona mucho? Que hay muchos artistas chilenos que hagan estadio. Eso está increíble. Antes uno pensaba que los estadios eran solo para los gringos, y ahora hay muchos artistas haciendo estadios«, señaló.

Sobre el certamen viñamarino, fue enfática: «Siempre me va a seducir».

