Aseguran que Jean Philippe Cretton estaría emparejado con reconocida periodista: «Ya todos saben…»

No cabe duda que Jean Philippe Cretton es uno de los cotizados hombres del espectáculo nacional.

Ya han pasado dos años desde que el periodista terminó su relación con Pamela Díaz, y desde esa fecha que lo han vinculado con varias mujeres de la escena televisiva.

No obstante, el rostro de TVN ha sido enfático en aclarar su situación sentimental cada vez que se divulgan rumores. Incluso, hace algunos días lo relacionaron con Carla Jara, y el comunicador no demoró en señalar que simplemente son amigos.

Aseguran que Jean Philippe Creton estaría en nueva relación

En ese contexto, en el programa farandulero Zona de Estrellas, no le han dado pausa a este tema y en la reciente edición entregaron información relacionada con una supuesta nueva pareja.

Fue la periodista Paula Escobar quien sacó el tejido y sorprendió a todos: «Me contaron el fin de semana que Jean Philippe no le ha puesto nombre a la relación, pero ya todos saben. Mucha gente ya sabe».

«De hecho, lo molestan sus compañeros de trabajo de Mi Nombre Es», continuó la comunicadora.

En ese sentido, Escobar reveló el origen de la supuesta relación: «Me cuentan que se conocieron en un pódcast. Comparten su gusto por la música. Ella estuvo casada, pero se separó».

Según la periodista de Zona de Estrellas, Jean Philippe habría quedado más que feliz con su compañera, luego de topar en el proyecto laboral en el que trabajan.

Siguiendo por esa línea, reveló quién sería la nueva conquista del animador de Mi Nombre Es: «La nueva pareja de Jean Philippe Cretton es Rayén Araya».

El pódcast del que habla la panelista de Zona de Estrellas es «Power Trío», proyecto que también incorpora a Sergio Lagos, y el romance habría nacido en las grabaciones del proyecto.

«Los maquilladores son los que andan comentando esto por todos lados», cerró Paula Escobar.

