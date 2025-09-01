Latife Soto lanzó escalofriante predicción relacionada con artista nacional y una grave enfermedad: «No podrá seguir…»

La tarotista nacional Latife Soto vuelve a ser noticia, esto luego de revelar una de sus clásicas predicciones. Esta tendría impacto en el espectáculo nacional, ya que guarda relación con un popular artista chileno que anunciaría una grave enfermedad próximamente.

Según «La brujita», esta enfermedad será fuerte, y hará que el hombre en cuestión se aleje de sus actividades. Sin embargo, el sujeto «que pertenece al mundo de las artes» hará esto público.

“Veo una enfermedad. Alguien, del mundo de las artes, como un actor o un cantante, va a decir que tiene una enfermedad”, comenzó diciendo en conversación con José Antonio Neme, esto en el programa web que suelen realizar.

Asimismo, agregó que: «Por esa enfermedad, él va a tener que parar de hacer lo que hace, que es su carrera, va a tener que tratar de mejorar. Es un hombre».

“Va a estar muy enfermo y va a anunciar su enfermedad. No va a poder seguir haciendo lo que hace. O canta o actúa”, continuó. Pero ojito, ya que no reveló su identidad en ningún momento.

Neme quería despejar las dudas, y la guía espiritual entregó más detalles.

«Lo único que sé es que es un varón, chileno, que está en el mundo de las artes, que puede ser cantante», recalcó Latife Soto.

Latife Soto sobre la fecha de la predicción

Mientras seguían con la transmisión, Latife adelantó que la enfermedad del artista se manifestará en los últimos días de este mes: «Va a ver una manifestación. Antes de que termine septiembre va a haber un enojo muy grande por algo que están cobrando muy caro. La rabia será transmitida por las redes o por los programas matinales», indicó.

“La gente va a pelear mal, eso va a pasar, la gente va a ser una manifestación súper fuerte”, cerró la tarotista.