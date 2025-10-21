Reconocido artista nacional se convertirá en padre por primera vez luego de mediática separación: Sorprendió a todos en redes sociales

En las últimas horas, un popular músico nacional reveló que se convertirá en padre por primera vez.

El artista en cuestión es Camilo Zicavo, quien se encuentra emparejado con la actriz Daniela Pérez.

La intérprete dio a conocer la gran noticia a través de sus redes sociales. Es importante mencionar que este es el segundo embarazo de la actriz, mientras que el cantante se convertirá en padre por primera vez.

«Photo dump (como dicen) de estos meses», fue lo que escribió Pérez en la bajada de la publicación, que consta de un carrusel con variados registros. Entre ellos, ropa de bebé, una ecografía y su embarazo como tal.

Los seguidores de la pareja no tardaron en reaccionar al posteo, dejando varios comentarios felicitándolos por la noticia, y entregando buenos deseos en la nueva etapa que vivirán.

En ese contexto, es que el ex integrante de «Moral Distraída» bromeó a través de su cuenta de Instagram con un divertido comentario: «Que?! Me vengo a enterar por las rrss».

«Tranqui, no es tuyo. Es mío», respondió la hija de Claudia Pérez y Rodrigo Muñoz, en tono humorístico.

Fue en diciembre de 2024 que se filtró un descargo que realizó el músico: «Hay una que me cagó con otro hu…», señaló en aquella ocasión.

«Se fue del país medio año, pues era algo que necesitaba vivir sola, se enamoró de alguien más en el proceso, tuvo una relación en paralelo con esa persona en el proceso… ¡Y el gorrero soy yo ctm! ¡Que no le di ni un besito a alguien más en los siete años juntos!», continuó.

«Qué gil fui. Y ahora anda llorando en redes, quemando cartas, los ramos y cuanta hueá más, promocionando su nuevo single y perpetuando lo que se ha construido en redes, de yo como el hdp. ¡Las patitas CTM!», fueron sus declaraciones en aquella ocasión.

