Los Tigres del Norte en el Movistar Arena 2025: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el concierto?

Los legendarios Tigres del Norte regresan a Chile con todo su poder y sabor mexicano. La reconocida banda norteña, integrada por Jorge, Hernán, Eduardo y Luis Hernández, junto a Óscar Lara, confirmó que se reencontrará con el público chileno el próximo 19 de diciembre en el Movistar Arena, como parte de su esperada gira internacional “La Lotería Tour 2025”.

El grupo, que ha marcado generaciones con clásicos como “Jefes de jefes”, “La Puerta Negra”, “Contrabando y Traición” y “La Reina del Sur”, promete una noche cargada de emoción, baile y mucho folclor mexicano. “Chile es un país que desde hace muchos años ha apoyado nuestra carrera, y cada vez que lo visitamos sentimos más cariño del público. Eso nos motiva a regresar”, señalaron los músicos.

Durante el show, los asistentes podrán disfrutar de una verdadera fiesta con corridos, cumbias, rancheras y baladas, además de varias sorpresas que harán de la jornada una experiencia inolvidable.

Las entradas para asistir al concierto de Los Tigres del Norte las puedes adquirir a través del sistema Puntoticket. Los precios van desde los $41.000 hasta los $156.000.

Los Tigres del Norte y posible colaboración con algún artista nacional

El cariño entre la agrupación y el público chileno es innegable, y ellos así lo declaran: «Tenemos muchos recuerdos hermosos desde los primeros años que empezamos a visitar Chile cuando apenas nuestra música y presencia se hacía notar. Hemos tratado de estar físicamente lo más posible en su país para poder ir creciendo y evolucionando en el gusto del público chileno».

Además, agregaron que: «Hoy en día, nos damos cuenta de que el gusto por nuestras canciones ha crecido y que el público conoce e identifica no solo lo temas sino también a cada uno de los integrantes del grupo».

Y ojito, ya que Los Tigres del Norte no descartan un junte con algún músico nacional: «Nos encantaría colaborar con algún artista chileno. Hemos trabajado con productores y compositores de este hermoso país, así que estamos abiertos a nuevas propuestas musicales», aseguraron.

A continuación puedes revisar el detalle de los precios por sector: