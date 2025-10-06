La predicción de Latife Soto sobre la recta final de campaña presidencial que impresionó a todos: «Si sale, nos vamos a desilusionar…»

No queda nada para las elecciones presidenciales de noviembre. Por lo mismo, diversas predicciones se han revelado.

Quien nunca está exenta de estas situaciones es Latife Soto, que lanzó un preocupante vaticinio respecto a la recta final del proceso electoral.

«Jara se está manteniendo, y yo dije que Kaiser y Parisi iban subiendo. Es jara, Kast, Parisi o Kaiser, por ahí va», comenzó con su análisis, esto en conversación con José Antonio Neme.

«Viene un cambio para Chile; la ideología que hoy existe, no sigue», lanzó la vidente.

Cabe destacar que los días domingo, Latife realiza transmisiones a través de Instagram, donde es acompañada por José Antonio Neme. En ese espacio, adviritió que: «en ese cambio, la persona que es elegida quiere aplicar nuevas cosas y un poco la gente se va a reconciliar, porque la gente está aburrida”.

La predicción de Latife Soto que sorprendió a todos

Siguiendo por esa línea, el rostro de Mega recordó que tiempo atrás, Latife predijo que Evelyn Matthei no alcanzaría la segunda vuelta, siendo que tenía buenos números.

«Siempre lo he visto, Jose. Ella está preparada, pero siempre dije que veía mucha traición hacia ella, hay mucho machismo que la traiciona», continuó.

En ese contexto, la guía espiritual impresionó a sus seguidores con una predicción relacionada con el futuro político de Chile: «Sobre el Presidente Boric, veo que él prefiere que sea Kast el Presidente, porque él vuelve».

«Y ojo, que si sale Kast de verdad que nos vamos a desilusionar, porque vamos a tener cualquier protesta. Va a ver protestas y vamos a tener el ambiente que tenemos siempre», cerró en su transmisión con José Antonio Neme.

