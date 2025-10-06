¡Nuevo escándalo! Jean Paul Pineda se volvió a juntar con su pareja: Entró “disfrazada” y vecinos acusaron «gritos constantes»

Jean Paul Pineda ha estado en la palestra mediática durante los últimos días, luego de enfrentar a la justicia por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, este fin de semana el exfutbolista siguió acaparando los medios. Es importante destacar que Pineda quedó con arresto domiciliario total y con prohibición de acercarse a la mujer que agredió.

¿Qué pasó con Jean Paul Pineda?

De acuerdo a la información del matinal «Contigo en la Mañana», la pareja se reunió nuevamente en el departamento del exjugador de Colo-Colo.

Según se dio a conocer en el programa de Chilevisión, la mujer habría llegado «prácticamente disfrazada», por lo que logró entrar al domicilio y participar de una fiesta.

Además, agregaron que el escándalo fue multitudinario, con música a volumen exagerado y gritos. Por este motivo, tuvo que llegar el padre de Jean Paul Pineda para calmar las aguas.

Asimismo, Carabineros y funcionarios de seguridad municipal estuvieron más de dos horas tratando de ingresar al inmueble, pero la pareja se negaba a permitir el ingreso.

“Los gritos eran constantes por parte de ella. Llamó a conserjería para acusar que estaba siendo víctima de agresiones», aseguraron en Chilevisión.

Para cerrar, el matinal reveló imágenes de Jean Paul Pineda, quien se encontraba semi desnudo en el balcón de su departamento.

Vecinos denuncian relaciones sexuales “escandalosas”: Aseguraron tener registros

Fue en conversación con el matinal de Chilevisión Contigo en la Mañana donde uno de los residentes señaló que «hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso».

«Es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada. Se nota que no ocupan el dormitorio», cerró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)