La emotiva sorpresa que recibió Martín Cárcamo por su cumpleaños 50

Durante la jornada de este martes, ¡Qué dice Chile!, vivió un capítulo muy especial, ya que celebró el cumpleaños número 50 de Martín Cárcamo. Y la ocasión no estuvo exenta de sorpresas.

Esto porque, además de globos, música, torta y regalos, el animador recibió una sorpresa inesperada con motivo de la fecha: sus papás, Guillermo Cárcamo y Drina Papic, lo visitaron en el programa, y se les invitó a jugar en el programa, donde realizaron varias revelaciones desconocidas sobre la infancia y la juventud de Martín.

«Muchas gracias por la sorpresa. Es muy emocionante tener a mis papás acá. Ellos desde el principio me apoyaron, aunque tuvimos buenas discusiones porque estudié una carrera nada que ver. Pero gracias a ellos yo estoy hoy acá haciendo lo que más amo, que es animar», indicó, emocionado, Martín sobre la presencia de sus padres.

El mensaje de los papás de Martín Cárcamo

Guillermo, quien trabaja con su hijo, tiene experiencia televisiva previa, habiendo acompañado al comunicador en varias veces en pantalla. «Me acuerdo que una vez incluso hicimos algo donde yo salía como el papá de Luis Miguel. Yo nunca le he tenido mucho miedo a la pantalla, de aquí lo habrá sacado, creo yo», reflexiona.

Drina, en cambio, es todo lo contrario, y solo ha salido una vez antes en televisión, en el programa Todo por ti, con Cecilia Bolocco. «Soy medio corta de genio, entonces primero dije que no quería venir cuando me invitaron. Siempre me han invitado, pero me da vergüenza. Pero al final lo hice igual, y estoy feliz de haberlo hecho, aunque no me gustan mucho los juegos», confiesa la mujer.

Adicionalmente, a Martín Cárcamo se le mostró un curioso mensaje de parte de una versión infantil de sí mismo, generado por inteligencia artificial, lo que emocionó al animador.