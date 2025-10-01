Conac lanza campaña de prevención del cáncer de mama implementando nuevas atenciones y tecnología: Busca acortar las listas de espera

La Corporación Nacional del Cáncer (CONAC) dio inicio a su campaña anual de prevención del cáncer de mama. Este evento ocurre en un escenario sanitario complejo donde la enfermedad se mantiene como una de las principales causas de muerte en el país.

La iniciativa contempla la ampliación de atenciones y la incorporación de nueva tecnología. El objetivo es reducir las listas de espera diagnóstica y de tratamiento. Según la presidenta de la institución, Catalina Agosín “este gran esfuerzo busca ampliar las capacidades tecnológicas para el diagnóstico temprano de cáncer de mama. Esto además incluye tomosíntesis, biopsia, estudio hormonal y marcaciones tumorales”.

Las cifras oficiales reflejan la urgencia del problema. De acuerdo con el informe GES 2024 del Ministerio de Salud, más de 7.000 mujeres con sospecha o confirmación de cáncer de mama sufrieron retrasos en sus atenciones durante el período 2023–2024. Esto fue principalmente en el inicio de tratamientos.

Por su parte, la Superintendencia de Salud reportó que los plazos establecidos por la ley (máximo 45 días desde la sospecha hasta la confirmación diagnóstica y tratamiento) no se cumplen en un 30% a 40% de los casos. Además, el Minsal reveló que entre 2022 y 2023 se acumularon más de 15.000 garantías retrasadas en cáncer. El cáncer de mama es el segundo con más demoras, después del gástrico.

Frente a este escenario, la campaña de la CONAC también busca generar conciencia ciudadana. Como parte de sus acciones, el frontis de la Municipalidad de Santiago se iluminará de color rosa durante un mes. Invitando a las mujeres a realizarse exámenes preventivos y a tomar medidas para la detección temprana.

Estos exámenes se pueden realizar en Conac

En Conac es posible realizarse todos los exámenes preventivos y de control en el Servicio de Imágenes Conac para Mamografía Digital. Esto incluye Tomosinteis, Marcaciones Tumorales, Mamografía de Contraste, Ecografía Mamaria; Biopsia Core. También hay disponibilidad de Ecotomografía Abdominal, Tiroides, Testicular, Renal y Pélvica; Densitometría Mineral Ósea (DMO).

En ese contexto, es importante recordar que un estilo de vida saludable permite disminuir el riesgo de desarrollar la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud recomienda lo siguiente:

Llevar una dieta equilibrada, evitando el abuso del alcohol.

Realizar ejercicio en forma regular: Se recomienda tres horas de ejercicio semanal.

Evitar fumar.

Evitar el sobrepeso. Mujeres obesas tienen más riesgo de cáncer de mama

