Aseguran que destacada cantante internacional estaría confirmada para Viña 2026: No sería su primera vez en la Quinta Vergara

No queda nada para que inicie una nueva versión del Festival de Viña.
Por lo mismo, crecen los rumores sobre qué artistas se presentarán en la Quinta Vergara.
Si bien son varios los nombres que suenan, aún no se confirma nada, y la expectación crece más. No obstante, los candidatos no faltan: Miguel Bosé, Juan Luis Guerra y más suenan fuerte.
Además, quien también estaría siendo sondeada, sería una cantante internacional que ha visitado Viña del mar dos veces en años anteriores.
Fue Pablo Candia quien reveló el nombre en el Programa Plan Perfecto, y sería una de las grandes confirmadas.
La cantante en cuestión es Laura Pausini, artista italiana de gran trayectoria que ya ha pisado la Quinta Vergara.
Su primera vez fue en 1997, mientras que la segunda fue en el año 2014, conquistando a todos los asistentes. «El año pasado también estaba casi lista, pero ella tenía ya las fechas tomadas en esa oportunidad, así que no pudo venir, pero este año calza perfecto porque finalmente viene en marzo del 2026», comenzó diciendo el periodista.
Además, Renata Bravo aportó un dato que podría ser clave: «Creo que tiene toda la razón en que es Laura Pausini porque tiene agotadísimos dos conciertos que van a ser los primeros días de marzo en Chile y que justamente la trae… Bizarro».
Mon Laferte enciende las alarmas tras posible regreso a Viña 2026
En una entrevista con La Tercera, Mon Laferte expresó: “Siempre que me inviten a Viña, voy a venir. Lo digo hoy y lo voy a decir siempre, porque para mí, Viña fue un antes y un después en mi carrera”.
Asimismo, también conversó con RadioActiva y fue enfática al hablar sobre el certamen viñamarino: «Siempre me va a seducir».
