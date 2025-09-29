La Corazón On Tour 2025: ¿Qué artistas se presentarán y cómo comprar entradas para el evento en Machalí?

Ya está todo listo para el primer gran Corazón On Tour, el evento con el que Radio Corazón saldrá de gira por primera vez y que se realizará el 22 de noviembre en el Estadio Guillermo Chacón de Machalí, a solo minutos de Rancagua.

El viernes anunciamos el evento, y adelantamos que el line up de artistas sería de lujo… Los artistas que se presentarán ya están acá, y sin duda será una fiesta inolvidable para todos los auditores de La Número Uno de Chile.

Estos son los artistas que se presentarán en «Corazón On Tour»

La primera versión de este histórico evento tenía que tener artistas de primer nivel, por lo mismo, estos serán los cantantes y humoristas que harán reír y bailar a toda la sexta región:

Cebolla y Bodoque

Américo

Santaferia

Paula Rivas

Pablito Pesadilla

Zúmbale Primo

Lo mejor de la música tropical llega de la mano de destacados artistas, donde destacan nombres que aseguran fiesta y sabor en el escenario.

El festival, que abrirá sus puertas a las 16:00 horas, está diseñado como una experiencia familiar y masiva. Además de la música en vivo, los asistentes podrán disfrutar de carritos de comida, barras, juegos para niños y DJs, todo en un ambiente al más puro estilo de La Número Uno de Chile.

La venta de entradas ya se encuentra disponible a través de Passline, la ticketera oficial del evento, donde se pueden adquirir los tickets para ser parte de esta fiesta única en la Región de O’Higgins.

Los precios están más que buenos, pensados para que toda la familia pueda disfrutar de este gran evento:

Cancha General Preventa 1: $13.000

Cancha Vip Preventa 1: $22.000

Sector Palco: $32.000

Comienza la cuenta regresiva, no te puedes perder este evento, sé parte de la historia de Radio Corazón y acompáñanos a la primera parada de Corazón On Tour.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)