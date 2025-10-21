¡A Las Vegas los pasajes! Toly Fu reveló en exclusiva que fue invitado a los premios Latin Grammy

Una jornada llena de música, buena onda y sorpresas se vivió este martes en Radio Corazón, con la visita de Toly Fu y Dunga, vocalista de La Combo Tortuga, quienes llegaron al estudio para presentar su nuevo estreno: “La media sed”.

Durante la conversación, los artistas compartieron detalles del proceso creativo y recordaron cómo nació esta colaboración que une a una de las bandas más queridas del país con uno de los exponentes de la ranchera urbana que cada vez asciende más. “Yo escuchaba La Combo y ahora puedo colaborar con ellos”, confesó Toly Fu.

Ambos artistas también mostraron una fotografía que data de varios años atrás, donde se les ve juntos antes de que sus caminos se cruzaran profesionalmente.

Hoy, colaboran en su nuevo estreno: «Es loco, pero todo se está dando, grabar con ellos, que la gente escuche mi música, tocar en escenarios, es bonito», confiesa el intérprete de «Escápate conmigo».

Toly Fu adelantó además que este estreno es solo el comienzo: “Se vienen varias cositas, nuevas colaboraciones, trabajando en mi álbum para esta nueva temporada, hartos conciertos y festivales”.

Toly Fu revela en exclusiva que fue invitado a los Latin Grammy

Y como si fuera poco, el cantante reveló una noticia bomba en exclusiva para Radio Corazón: “Nos vamos a pegar un viaje a Las Vegas, nos invitaron a los Latin Grammy. Feliz de poder estar allá con grandes exponentes de la música mundial. Para mí es el sueño del pibe», cerró Toly Fu.

