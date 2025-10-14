José Antonio Neme reaccionó a imitación de Viñuela en Fiebre de Baile y le mandó un recado: «A ti te estoy hablando…»

En la última edición de Fiebre de Baile, José Miguel Viñuela se lució con su clásica imitación de José Antonio Neme, la cual apodó como «José Antonio Nepe».

Fiel a su estilo, Viñuela se lució con su interpretación, donde lo dio todo y más en la pista de baile del programa de Chilevisión.

Es más, con sus característicos arrebatos, protagonizó una discusión con Vasco Moulian, polémico jurado del espacio de entretención.

Neme reaccionó a su imitación en Fiebre de Baile

En ese contexto, en la mañana de hoy, mientras se transmitía el matinal de Mega, una señora se acercó al móvil del periodista Karim Butte para comentar que no le gustó la performance de José Antonio Neme en Fiebre de Baile.

«No era yo. No era yo. Es gente que se aprovecha de mi imagen», aclaró rápidamente el rostro del canal.

Cabe destacar que José Antonio Neme no tiene ningún problema con la imitación. Incluso, habría «aconsejado» a Viñuela.

Por otro lado, en medio de la conversación, José Antonio Neme aprovechó de mandar un recado en plena transmisión, esto debido al monto que habría recibido su contraparte en el estelar de televisión.

“Voy a aprovechar de mandar un recado. A ti Viñuela te estoy hablando: tenemos que sentarnos a sacar cuentas. Eso es todo lo que te voy a decir”, lanzó Neme.

Su compañera, Karen Doggenweiler se sumó al debate: «Es lo que pasa con los tributos o imitaciones, es tu imagen, claro».

“No creo que haya ido gratis al baile, poh…. Imagen”, cerró José Antonio Neme.

