¡Insólito! Transmiten intento de robo en vivo a dirigente de Meiggs: Julio César pausó el programa

Un insólito momento se vivió durante la mañana de este jueves en el matinal de Chilevisión. Una entrevista en vivo terminó interrumpida por un intento de asalto.

El afectado fue Adolfo Numi, presidente de la Asociación para el Desarrollo del Barrio Meiggs. Él conversaba en directo con Julio César Rodríguez y Andrea Arístegui acerca de la situación del comercio en el tradicional sector capitalino.

La conversación abordaba la venta y arriendo de espacios en el concurrido barrio comercial. Esto especialmente en el contexto de la preparación para la temporada navideña, cuando la seguridad y el orden público suelen transformarse en temas sensibles.

Insólito momento en Contigo en la Mañana

Mientras el dirigente explicaba los desafíos que enfrentan los locatarios y los intentos por recuperar la seguridad del barrio, fue sorprendido. Un desconocido se acercó para intentar robarle el celular, todo en plena transmisión.

Pese a la tensión del momento, Numi logró refugiarse y rápidamente explicó lo ocurrido. «Ruego que me disculpen, la transmisión no es de muy buena calidad. Resulta que estaba haciéndola en la calle y me trataron de robar el celular, tuve que entrar a un estacionamiento”, señaló, aún con la voz entrecortada.

El hecho tomó por sorpresa a los animadores del programa, quienes interrumpieron el enlace ante la evidente confusión.

“Se escucha un poquito ahogado, perdimos la imagen, así que vamos a hacer un altito”, comentó Julio César Rodríguez, antes de que el matinal pasara a una pausa comercial.

Minutos más tarde, el dirigente reapareció en pantalla, visiblemente más tranquilo. Esto para retomar la conversación y continuar exponiendo los problemas de seguridad y comercio informal que afectan al Barrio Meiggs, especialmente durante fechas de alta afluencia.

