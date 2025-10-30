Revelan que popular influencer estaría listo en Fiebre de Baile: No ha podido hacer su debut por un peculiar motivo

En los últimos días, Raquel Castillo dio a conocer en Fiebre de Baile una lesión que la acompleja, y que no le permitiría seguir en la competencia.

Según explicó, una fractura en sus costillas no le permitiría seguir en competencia por un mes, y su receso en la competencia sería inminente.

Es importante destacar que desde Chilevisión aún no confirman la decisión. Sin embargo, varias fuentes aseguran que la «mujer de las cinco mil imitaciones» ya no bailaría más en el estelar del canal.

Raquel Castillo sería reemplazada por popular influencer

Recientemente, desde el medio Infama filtraron que producción ya tendría listo el reemplazo de Castillo.

El sujeto en cuestión sería Diego Pánico, popular influencer que ha ganado fama tras participar en realities web y asistir semana a semana como público del programa.

El creador de contenido es acérrimo fan de Cony Capelli, e incluso ha tenido cruces de palabras con Vasco Moulian, jurado de la competencia.

En este contexto, Diego Pánico ya estaría preparando su debut en Fiebre de Baile. Pero no todo apunta bien, ya que su dificultad para bailar lo tendría en aprietos.

Según consignó La Cuarta, el creador de contenido ya estaría listo, sin embargo, no ha podido dominar la coreografía asignada.

Fuentes cercanas aseguran esta situación, y agregan que lleva más de una semana ensayando.

Su tema sería el clásico «Hold the Line» de Toto.

¿Quién fue el último eliminado de Fiebre de Baile?

En la reciente edición del estelar de Chilevisión, una nueva competidora quedó eliminada.

Hablamos de Nidyan Fabregat, quien alcanzó a estar solo dos días.

«Si vuelvo voy a estar trabajando, voy a estar dándolo todo, para mostrar lo que realmente vine a hacer«, se despidió.

