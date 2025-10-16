Indignación en redes sociales tras eliminación en Fiebre de Baile: Acusan “injusticia” y «está arreglado»

Las polémicas no paran en Fiebre de Baile. En la reciente edición del espacio de Chilevisión se vivió una nueva eliminación, la que fue bastante comentada en redes sociales.

Quien se salvó fue Esteban Paredes, el exfutbolista recibió el voto popular con el 39% de las preferencias, logrando continuar en el espacio de baile.

«Feliz, me había encariñado mucho acá. Trataré de seguir esforzándome al cien por ciento», fueron sus palabras de agradecimiento.

Por otro lado, existió un empate entre los demás participantes: Raquel Castillo, Michelle Carvalho y Luis Jara Jr, por lo que el público tuvo la última decisión.

Las performances fueron variadas. Raquel Castillo interpretó «Sopa de Caracol», la ex Gran Hermano «Eres mía» de Romeo Santos, y Luis Jara JR bailó al ritmo de Sebastián Yatra.

En ese sentido, el hijo de Luis Jara se mostró algo molesto con el dictamen de los jueces, especialmente Vasco Moulian. «No sé qué cámara le muestran», expresó.

«Desde el minuto uno intenté ponerle todo el corazón, toda la garra, puse caras, expresiones. Yo no sé qué está evaluando, cuál es su criterio, si tiene algo contra mí. Lo encuentro un poquito perdido», continuó.

Público se manifiesta en redes sociales luego de eliminación de Luis Jara Jr.

Los ágiles cibernautas se manifestaron rápidamente en redes sociales. Fue a través de un posteo de la cuenta de Fiebre de Baile donde dejaron varios comentarios, criticando la decisión de los jueces,

«¿No se fue el Rai por qué llegó recién?, que penca», «Se notó demasiado todo. Lo mismo le hicieron a la Ini la semana pasada. No estaba para irse hoy», «Injusticia» y «¿Cuándo Chilevisión hará un programa de verdad y no arreglado», fueron solo algunos de los comentarios de los televidentes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Chilevisión (@chilevision)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google