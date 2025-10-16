«Gorriao conche…»: El mensaje que le mandó Princeso a Luis Jiménez tras recordar antigua discusión

Sin duda, uno de los personajes más controversiales de Mundos Opuestos ha sido Leonardo Vallana, popularmente conocido como «Princeso».

El influencer no se achicó con nadie durante su estadía en el reality, y si bien en un comienzo era un odiado participante, con el pasar de los capítulos se ganó un puesto en el corazón de los televidentes.

En su primer paso por el encierro, se agarró con Daúd Gazale y Luis Jiménez, dos de los competidores más fuertes del encierro.

Princeso recuerda conflicto con Mago Jiménez

En las últimas horas, Princeso fue invitado al «react» de Mundos Opuestos. En dicho espacio, recordó un fuerte encontrón que tuvo con el ex futbolista.

Las encargadas del espacio online le preguntaron si le hubiera gustado decirle algo a su compañero de encierro, por lo que recordó una antigua discusión.

En ese contexto, explicó que todo sucedió luego de un cruce de palabras que tuvo con Ignacia Michelson, lo que no le gustó para nada a Luis Jiménez.

«Yo no tengo ningún drama contigo, pero es la última vez que tratas de hue… a las chiquillas», le dijo en aquella ocasión.

Además, le hizo una fuerte advertencia: «te voy a sacar la chu…».

En medio de la transmisión del react, Princeso reveló que «me hubiera gustado decirle al Luis Jiménez algo, pero no se puede decir… es muy ordinario. Por la amenaza debí decirle gorriao conche…«, cerró.

También puedes leer en Radio Corazón: Auditor fue engañado y lo confesó todo en El Chacotero Sentimental: «De titular a cadete…»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google