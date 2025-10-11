Ganó un Oscar a mejor actriz: Fallece a los 79 años la icónica Diane Keaton

Diane Keaton, una de las actrices más reconocidas de Hollywood, falleció recientemente, según confirmaron sus cercanos. La actriz tenía 79 años, y residía en California, EE.UU.

La actriz es recordada por sus papeles en El Padrino, Annie Hall, El Padre de la Novia, y muchos otros más. A lo largo de su carrera, ganó un premio Oscar, a mejor actriz, 2 Globos de Oro, y un Bafta.

La revista People, anunció de forma exclusiva la información que recibieron desde cercanos a la familia de Diane Keaton. La galardonada actriz de Hollywood, falleció a los 79 años, en su casa y con su familia, en California, Estados Unidos.

Acorde al medio citado, desde sus cercanos decidieron no entregar mayor detalle sobre su deceso, y pidieron respeto, y privacidad en su duelo.

La actriz estadounidense brilló desde los años 70′, en películas como El Padrino, donde interpretó a Katherine «Kai» Adams, la esposa de Michael Corleone en la legendaria saga dirigida por Francis Ford Coppola.

También, tuvo el papel protagónico en «Annie Hall«, de Woody Allen. Esta maravillosa interpretación le fue reconocida con el premio Oscar a mejor actriz en 1977.

En esa misma línea, Diane Keaton recibió dos Globos de Oro, y un premio Bafta, durante su carrera.

A lo largo de su extensa y exitosa trayectoria, participó de otras obras notables como: El Padre de la Novia, Alguien Tiene que Ceder, Manhattan, El club de las primeras esposas, entre otros.

