«Tengo más posibilidad de ser amiga de Faloon…»: Cony Capelli se sinceró sobre entrada de Raimundo Cerda a Fiebre de Baile

Este lunes, en el próximo capítulo de Fiebre de Baile harán ingreso dos nuevos participantes. Se trata de Claudio Valdivia y Raimundo Cerda. Cabe recordar que Rai está en una relación con Faloon, y además, hubo rumores de que también pasó algo con Cony Capelli.
Precisamente, fue Cony Capelli quien habló respecto al ingreso de Rai al programa de baile.
Cony Capelli se sinceró sobre entrada de Raimundo Cerda a Fiebre de Baile
Según consignó el medio Lima Limón, Cony Capelli declaró ante los micrófonos: «Últimamente, se generaron varias situaciones donde involucraban un poco a Rai y a su hermano (Cuco). En lo personal me siento un poco… no dolida es la palabra, pero sí con una distancia«.
«Siento una distancia que antes no teníamos, porque con Rai y con Cuco siempre hemos tenido muy buena onda. Mucho respeto, cada vez que nos veíamos, hablábamos, conversábamos, nada más que eso. Y hoy en día, yo podría decir que eso ya no va a suceder«, agregó la bailarina.
También, en la instancia, le preguntaron si es que el ingreso de Rai afectaría su relación con Faloon, a lo que Cony Capelli respondió: «no para nada, con Rai hoy día siento algo más de distancia. Yo creo que tengo más posibilidad de ser amiga de Faloon que de Rai«.
«Creo que ella es una cajita de pandora, ella entiende mucho del espectáculo. Demostró que es una buena compañera, que sabe dónde tiene que poner la voz cuando tiene que hacerlo«, agregó Cony Capelli, respecto al apoyo que le dio Faloon, tras la polémica con Vasco Moulian en el programa.
«Creo que lo hubiese hecho por cualquiera de nosotros. Aunque, claro, por mí es mucho más valorable, porque se entiende que hubo por ahí rumores de, quizás, algo con Rai en su minuto. Por lo tanto, lo encuentro más valorable. Creo que habla muy bien de ella«, cerró Capelli.
