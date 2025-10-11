«Muy cuestionable el trabajo que hacen…»: Cony Capelli repasó con todo a panel de TV por rumores de romance en Fiebre de Baile

Cony Capelli le paró los carros al panel de Sígueme, de TV+. Esto, tras difundir el rumor de que la bailarina tenía un romance con uno de los hermanos Power Peralta, jueces de Fiebre de Baile.

El rumor partió cuando en Sígueme, Michael Roldán llegó diciendo que había onda entre Capelli y Peralta: «No podemos asegurar que hay un pololeo, que hay una relación, pero sí se ve un acercamiento», aseguró.

Por su parte, Daniela Aránguiz alimentó el rumor, asegurando que los había visto a ambos coqueteando en una discoteca, mucho antes de que empezara el programa.

Cony Capelli repasó con todo a panel de TV por rumores de romance en Fiebre de Baile

Todo partió cuando Eduardo de la Iglesia puso el tema sobre la mesa en Plan Perfecto: «¿Aquí está la cámara de los que hablan mentiras? ¿Los que hablan payasadas? Ni siquiera los vamos a nombrar porque no les vamos a hacer publicidad gratis. Están acusando algo bien grave«.

Tras un poco de contexto, Cony Capelli desmintió tajantemente: «Es absolutamente falso. Ni siquiera nos hemos saludado con los Power Peralta. Ni siquiera un hola, nada. No hay interacción. Y no solo conmigo. Con ninguno de los participantes, porque no estamos en ese tiempo. No nos cruzamos«.

Luego, cuestionaron a Michael Roldán por no preguntarle directamente a Cony Capelli, a lo que la bailarina se refirió: «Yo creo que no me preguntó porque lo tengo bloqueado de WhatsApp. Qué raro».

Eso sí, Cony Capelli reveló que eran amigos: «Había una amistad, pero esa amistad se quebró por cómo él ha manejado los temas que se han referido hacia mí. El tema de la adicción, que yo una vez lo conté, y cómo él se desenvuelve en su ambiente laboral. Creo que ha sido cómplice muchas veces de varios momentos que han sido delicados».

«Yo creo que de un amigo uno espera mucho más. Se entiende que es un panelista, uno tiene que tocar temas que son sensibles para algunas personas, pero él es mi amigo. Yo lo consideraba mi amigo», agregó.

Para cerrar, Cony Capelli le mandó un recado no solo a Roldán, sino al panel completo: «Si él es periodista, debería tener ese ejercicio periodístico de, al menos, básicamente, recurrir a la primera fuente que soy yo. O por último que mande a alguien. Me parece muy cuestionable el trabajo que hacen en ese programa«.

