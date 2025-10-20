Esta fue la reacción de Karen Doggenweiler tras romántico posteo de su hija

En las últimas horas, la hija mayor de Karen Doggenweiler, Fernanda Cornejo, compartió un tierno posteo a través de sus redes sociales junto a su pareja, el periodista argentino Hernán Nucera.

Los ágiles cibernautas no demoraron en dejar mensajes en el romántico registro. Incluso, su madre se manifestó en la postal.

Sin embargo, esta no es la primera vez que se ven acaramelados en redes sociales, la pareja tiene varios registros en la plataforma.

Siguiendo por esa línea, es que un comentario de Karen Doggenweiler no pasó desapercibido, donde le escribe lindas palabras.

La tierna postal de Fernanda Cornejo y su pareja

En la foto que subieron a sus redes sociales se puede ver a los jóvenes sonriendo, mientras se abrazan románticamente.

Asimismo, el argentino le escribió lindas palabras en la descripción de la foto: «Lo mejor que me pasó un 17 de octubre? Conocer a esta belleza».

Fernanda Cornejo, por su lado, compartió el registro a través de sus historias y respondió: «Así siempre».

Es importante destacar la pareja recibió una gran cantidad de comentarios de parte de sus seguidores.

«Está en ustedes la recomposición en la relación afectiva entre naciones»; «son muy bellos!!! Los quiero!»; «hermosa pareja»; «me encanta esa pareja»; «hermosos los dos, que sean felices y muchas bendiciones» y «Ay, es que son gente muy linda, sensible y talentosa, ambos!», fueron algunos de los positivos comentarios que dejaron los cibernautas.

Por su lado, Karen Doggenweiler también dejó su mensaje: «Qué lindos! Los adoro».

Fernanda Cornejo es cientista política y se encuentra viviendo en Buenos Aires desde fines de 2023, según consignó AR13. Además, trabaja en el medio local Canal 5 Noticias, junto a su pareja.

