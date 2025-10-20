CONCURSO: Gana entradas para el concierto de Joe Vasconcellos en el Movistar Arena: 30 años de «Toque»

¡Última parada! La gran celebración llega a su fin. Joe Vasconcellos se presentará en el Movistar Arena para cerrar con broche de oro una gira que ha recorrido todo Chile y que celebra 30 años de «Toque».

Tres décadas de un mítico proyecto que incluye canciones emblemáticas como «Huellas», «Mágico» y «Las seis». Este concierto promete ser un viaje por toda su trayectoria, con esos clásicos que nos han hecho cantar, bailar y emocionarnos.

Y como en Radio Corazón nos encanta regalarte momentos únicos, te invitamos a participar en nuestro concurso para ganar entradas para este tremendo evento. Es importante recordar que la cita es el próximo domingo 9 de noviembre en el Movistar Arena a las 21 horas.

Gana entradas para el concierto de Joe Vasconcellos en el Movistar Arena

Para participar solo debes registrarte en la web y llenar el formulario que está al final de la nota.

Siguiendo esos simples pasos ya estarás participando por la oportunidad de vivir este cierre mágico de «Toque».

¡No te quedes afuera del show que marcará un antes y un después en la carrera de Joe Vasconcellos! Corre a participar por las entradas para 30 años de «Toque» en el Movistar Arena.

Regístrate para participar Registrarse Iniciar sesión

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google