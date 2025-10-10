Popular animadora presenta a su bebé en redes sociales y los cibernautas mueren de amor: «Un príncipe azul»

La periodista Verónica Bianchi utilizó sus redes sociales para presentar su tierno hijo, enterneciendo la plataforma digital.

Es primera vez que la comunicadora deportiva muestra a su retoño Agustín, quien ya tiene aproximadamente tres meses y medio de vida, según consignó La Hora.

Vero Bianchi, como le dicen comúnmente, realizó un carrusel de variadas fotos, donde aparece con su pareja, Diego Navarrete.

Verónica Bianchi enternece las redes al presentar a su hijo

Vale destacar que es primera vez que la profesional muestra a su pequeño en redes sociales. Por lo mismo, la publicación se llenó de comentarios amorosos en sus seguidores.

La publicación ya cuenta con miles de «me gusta» y cientos de comentarios, que destacan lo grande que está el retoño.

«La etapa de tener un Príncipe Azul para amarlo toda la vida… te recomiendo no saltártela. ¡Que Dios te bendiga siempre, Agustín!», dice en la descripción del emotivo post de Vero Bianchi.

Ola de comentarios en redes sociales

Los usuarios no demoraron en dejar sus comentarios en la red social. Por ejemplo, un seguidor la felicito por su hijo, y la decisión de que haya sacado los emojis de su carita.

«Una amiga me dijo…»es demasiado hermoso para que el mundo no le conozca su carita» jajaja y me convenció», contestó ella.

«Qué hermoso tú bebé, Verito, qué diosito siempre lo proteja y cuide, muchas bendiciones para todos ustedes», «Felicidades por su bebé, todas las bendiciones para el que Dios siempre lo cuide y proteja» y «Es hermoso Verito, felicidades y muchas bendiciones no solo para Agu, igual para ti y tu esposo., porque ser padres no es fácil», fueron algunas de las recciones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Veronica Bianchi (@verobianchi89)

