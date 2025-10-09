¿Qué se sabe del cantante Zion luego de sufrir grave accidente? Equipo actualizó su estado de salud: «Dios tiene el control»

Durante la jornada del martes 7 de octubre, el icónico cantante de Reggaetón Zion (del dúo Zion y Lennox) sufrió un fuerte accidente, preocupando a todos sus fanáticos.

Según diversos medios de Puerto Rico, el artista urbano habría tenido un accidente en una moto de cuatro ruedas.

Por lo mismo, es que varios colegas del género y personas de todo el mundo le han entregado mensajes de apoyo deseándole una pronta recuperación.

Equipo de Zion actualiza su estado de salud

Luego de un diagnóstico reservado, recientemente el equipo del artista actualizó su estado de salud y entregaron nuevas noticias a través de un comunicado que difundieron en redes sociales.

«Zion continúa recuperándose favorablemente y confía plenamente en que Dios tiene el control», comienza el documento.

Además, agregan que» Espera estar completamente recuperado pronto para seguir disfrutando y cumpliendo con sus compromisos en este gran momento que representa el lanzamiento de su nuevo álbum The Perfect Melody 2″.

«A pesar de las circunstancias, se mantiene positivo, enfocado y con la fe puesta en regresar para continuar compartiendo su música con todos ustedes», cierra el escrito, que apaga las alarmas y da cuenta de que la recuperación del intérprete de «periódico de ayer» es positiva.

En Chile la noticia impactó tremendamente, ya que Zion es un querido artista en el país.

La última presentación en suelo nacional fue en julio de este año, esto en el marco de «Reggaetón Night», una fiesta que junta a lo mejor de los ritmos de la vieja escuela.

En aquella ocasión, Zion compartió con artistas como Alexis y Fido y Yaga y Mackie, transformando el Movistar Arena en una pista de baile.

