¿Cuándo regresa la lluvia a la Región Metropolitana?: Allison Göhler reveló en su pronóstico que día podría precipitar

Los días calurosos han sido los protagonistas de este mes. No obstante, el tiempo siempre está dando que hablar con sus variantes y surge la duda de futuras precipitaciones en la Región Metropolitana.

En ese contexto, es que la meteoróloga Allison Göhler habló sobre las probabilidades de lluvia en Santiago para los próximos días.

¿Cuándo vuelve la lluvia a Santiago?

La experta en tiempo de Chilevisión lleva algunos días anunciando probabilidades de lluvia en la zona centro. En este contexto, reveló que el día 11 de octubre se podrían registrar gotas de manera muy leve.

Pero ojito, ya que los pronósticos van variando y esta vez no fue la excepción, porque la meteoróloga señaló en su último informe que: «si caen esas gotitas, será en la madrugada del día sábado».

La especialista de CHV informó que este jueves 9 de octubre la temperatura máxima en la capital alcanzará los 28 grados.

Asimismo, adelantó que el calor disminuirá el viernes, con una máxima de 24 grados y una mínima de 8.

En cuanto al sábado, jornada en la que podría registrarse una leve lluvia en la Región Metropolitana, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 21 grados.

Finalmente, el domingo 12 de octubre regresará el calor a Santiago, con una máxima pronosticada de 28 grados y una mínima de 4.

