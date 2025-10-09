¡Conmoción en el mundo del cine! Muere destacado actor de Hollywood: Participó en famosas producciones

El mundo del cine está de luto tras confirmarse el fallecimiento del veterano actor Ron Dean, quien se destacó por su participación en icónicas producciones como El Club de los cinco (1985) y El Fugitivo (1993).

Según informó el medio estadounidense Variety, el intérprete murió el pasado domingo 5 de octubre a los 87 años, aunque por el momento no se ha revelado la causa de su fallecimiento.

La triste noticia fue dada a conocer por su pareja, Maggie Neff, quien compartió emotivas palabras sobre sus últimos momentos juntos. “Falleció exactamente a las cuatro de la tarde, después de que sus queridas hermanas se despidieran”, relató Neff.

“Luego nos quedamos solos, y en mis brazos, tomé su mano, y él confió en mí cuando le dije que estaba bien dejarlo ir. ¡Qué honor!”, agregó con emoción.

Nacido en Chicago, Dean desarrolló una extensa carrera en el cine y la televisión, siendo conocido por interpretar con frecuencia a policías y militares. Su debut en la pantalla grande fue en la cinta Negocios Riesgosos (Risky Business) junto a Tom Cruise. Esto marcó el inicio de una fructífera trayectoria.

Colaborador habitual del director Andrew Davis, también formó parte de títulos como T.J. Hooker y Batman: El caballero de la noche. En televisión, dejó su huella en producciones como El ala oeste de la Casa Blanca, NYPD Blue y CSI, consolidándose como un rostro reconocible y respetado dentro de la industria.

