Días complejos para Mane Swett: Revelan «jugarreta» del padre de su hijo que impidió que lo viera tras viajar a EE.UU.

No han sido días positivos para Mane Sweet. Pese a que la actriz recibió un respiro luego de conocer que la Corte Suprema de Estados Unidos accediera a revisar antecedentes de su caso por la custodia de su hijo, los problemas continúan.

La actriz viajó recientemente a Nueva York con la esperanza de celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo Santiago, pero la situación dio un giro inesperado.

Así lo reveló Cecilia Gutiérrez, quien a través de sus redes sociales posteó un video relatando la acción de John Bowe, que remeció a Mane Swett en la lucha por la custodia de su retoño.

En el video que subió a sus redes sociales, la periodista señaló que Mane Swett no pudo ver a su hijo, pese a que viajó a Norteamérica.

Mane Swett no ha podido ver a su hijo y esta es la razón

«Quería contarles que Mane Swett viajó el miércoles a Nueva York para poder estar con su hijo el día jueves, para poder celebrar con él. Y no ha podido hacerlo», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «no ha podido verlo. Estamos a lunes ya y todavía no puede ver a su hijo. No puede abrazar a su hijo. No puede celebrar con su hijo».

Resolviendo la incógnita, la periodista de espectáculos mencionó que «Su papá se lo llevó a otra ciudad y esta situación ha pasado ya en varias oportunidades».

Siguiendo esa línea, indicó que esto no es primera vez que sucede, y ya había ocurrido que el padre de su hijo se lo llevara, tras sus viajes a Estados Unidos.

«Entonces, no hablamos solo de una lucha por la custodia, sino que también por tener una relación fluida y normal como debería ser con su hijo. Muy lamentable la situación», cerró la periodista Cecilia Gutiérrez.