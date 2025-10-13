Popular periodista de CNN interrumpe inesperadamente transmisión en vivo para anunciar su salida del canal: «Me costará hablar…»

Hace algunos días, una querida comunicadora de CNN se despidió en vivo de todos sus compañeros.

La periodista en cuestión es María Paz Ortiz, quien luego de ocho años en el canal anunció su salida.

María Paz Ortiz y su salida de CNN Chile

La profesional comenzó diciendo que: «Me despido de CNN AM. Le agradezco a este equipo chiquitito pero cumplidor. Me despido del AM y también de CNN en esta jornada de día viernes. Comienza la jornada completa de despedida».

«Voy a aprovechar Seba, voy a ver si me puedo poner en cámara, está difícil. Pero de despedirme de CNN y de todos mis compañeros. Ay, me va a costar hablar…», continuó, notoriamente emocionada.

«A quienes quiero mucho, en este contexto raro… voy a interrumpir la ceremonia pero nada, los quiero mucho, mucho, mucho. Eso», continuó María Paz Ortiz.

Tras la sentida despedida, se sumó su compañero Sebastián Ramírez, conductor de noticias del canal, quien le dedicó palabras a su colega.

«Nosotros te queríamos despedir también y aprovechamos este momento. Creo que hablo a nombre de todo el equipo de ‘CNN Chile Radio’. De todo el canal, en general. Me voy a tomar esa atribución», expresó el rostro.

«Después de ocho años de un enorme crecimiento, hemos tenido el placer de trabajar contigo. Ha sido un gustazo estar contigo acá. De disfrutar de tu humor, tu talento, tus capacidades que demostraste cada vez que estuviste al aire, en terreno», cerró el conductor de CNN Chile.

También puedes leer en Radio Corazón: «Se me escapó de las manos»: Eduardo Fuentes reveló la insólita broma sobre el Papa que casi le cuesta su trabajo

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google