«Nos tenemos mucho cariño»: Jean-Phillipe Cretton se refirió a los rumores de una relación con Carla Jara

Jean-Phillipe Cretton respondió de una vez por todas un rumor que ha dado vueltas por el mundo de la farándula en el último tiempo. La especulación es que el animador estaría en una relación amorosa con Carla Jara, su compañera en «Mi Nombre Es«, de TVN.

En el último capítulo de Only Fama, de Mega, le consultaron directamente sobre esto a Cretton, para despejar, o confirmar los rumores de una vez por todas.

Jean-Phillipe Cretton se refirió a los rumores de una relación con Carla Jara

En el programa de farándula de Mega, abordaron esta situación, y le preguntaron a la ex pareja de Cretton, Pamela Díaz, su opinión al respecto, y simplemente respondió: «No opino nada«.

Por otro lado, Willy Sabor, compañero de Pamela Díaz en Canal 13, aseguró que ambos harían «bonita pareja, los dos bonitos, el hijo saldría como Brad Pitt«.

En ese momento tomaron contacto con el propio Jean-Phillipe Cretton que iba saliendo en su vehículo. Primero, el comunicador se tomó la situación con humor y respondió entre risas: «Estamos pololeando hace ya bastante tiempo«.

Eso sí, rápidamente aclaró la situación, y reveló la verdad: «yo estoy soltero, feliz soltero. Con la Carlita tenemos una relación de larga data, trabajamos juntos, aquí mismo, de hecho, hace ya como 15 años, no sé».

«Así que nos tenemos mucho cariño mutuo«, cerró el animador, descartando totalmente los rumores que rodeaban a los animadores de «Mi Nombre Es«.

