«Cuando llegue carabineros…»: Revelan impactante video luego de agresión de Jean Paul Pineda a su pareja

En las últimas horas, se reveló otra detención al exfutbolista Jean Paul Pineda, luego de agredir a su actual pareja.

Es importante recordar que Pineda ya había enfrentado a la justicia por el mismo motivo, esto tras golpear a Faloon Larraguibel, quien es madre de sus hijos.

La información entregada dio a conocer que el delito tuvo lugar en la comuna de La Florida, específicamente en la calle Froilán Roa, esto mientras se encontraban consumiendo alcohol.

Según los antecedentes policiales, Jean Paul Pineda y Valentina Castro comenzaron a discutir, lo que termino en una pelea con agresión física.

Registro revela pelea de Jean Paul Pineda con su pareja

En medio de la transmisión de Contigo en la Mañana, emitieron un registro inédito donde se escucha parte de la fuerte pelea.

«Como golpea a esa mujer», se escucha gritar a uno de los vecinos tras el intercambio de golpes.

En ese contexto, es que también se pueden escuchar las declaraciones de la mujer que fue agredida, quien amenazaba al exfutbolista mientras intentaba ingresar al domicilio.

«Cuando llegue carabineros se te van a aconchar los meaos, conc…», se logra escuchar en el video.

Luego del escándalo, funcionarios municipales llegaron al lugar del suceso para calmar los ánimos y frenar la pelea.

Mientras tanto, la afectada seguía alterada: «Le importa un pi… pegarse el show y molestar a toda la comunidad».

Vecinos molestos con actitud de la pareja: Los acusan de escandalosos

En el mismo programa, los vecinos acusaron a la pareja de ser escandalosos y producir constantemente ruidos molestos.

«Un vecino nos decía incluso que hasta cuando tienen relaciones sexuales es escandaloso, despiertan a todo el mundo y no hay decoro. Nosotros hemos tratado de hablar con ellos, pero no hay caso», señaló un periodista del programa.

Luego, un vecino aseguró que la situación es real, incluso advirtió que hay registros que lo demuestran: «Es una relación bastante tóxica. Hay unos videos donde ellos se escuchan teniendo relaciones, y se escucha en todo el piso. A veces a la hora en que uno está tomando once o haciendo actividades y esta gente no respeta nada. Se nota que no ocupan el dormitorio», cerró.