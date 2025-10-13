¡Se acabaron los rumores! Gala Caldirola presenta a su nueva pareja en evento de moda: «Muy amada…»

¡Se acabaron los rumores! Finalmente, Gala Caldirola presentó a su nueva pareja, el empresario Cristóbal Sumar, esto en un evento de la ex Miss Universo Chile, Emilia Dides.

En ese contexto, la ex chica reality conversó con LUN y entregó detalles sobre su relación: Estoy muy feliz y se me ve… Definitivamente, se me dan mejor los romances fuera de cámara que delante. Que bueno que ningún romance funcionó en los realitys. Tienes que besar muchos sapos hasta encontrar tu príncipe».

En el evento de moda, la influencer no escondió su felicidad: «Estoy muy feliz, me siento muy acompañada, muy amada», comentó.

Siguiendo por esa línea, la ex chica reality reveló que está pasando por un muy buen momento: «Creo que estoy en un muy buen momento y muy en el camino correcto. Estoy muy feliz, me siento muy acompañada, muy amada, muy satisfecha en el ámbito laboral, y en la maternidad y en la pareja igual. Estoy en el equilibrio perfecto», agregó la ex chica reality.

«No hay nada en este minuto que me preocupe. Me siento muy contenta y muy en paz. Hoy en día, para mí la felicidad es estar en paz. Y eso no te lo da ni un trabajo, ni una relación, ni una situación, te lo da un conjunto de cosas», cerró la modelo.

Gala Caldirola y las críticas del pasado

Fue en el mes de agosto que comenzaron los rumores sobre una nueva relación de Gala, quien daba pistas a través de sus redes sociales.

«Y es entonces, cuando ya aprendiste a amarte a ti misma, cuando te alineaste con todo en la vida, llega alguien, pero no a completarte, sino a recordarte que Todos merecemos un amor bonito, que llegue y se quede», escribió en aquella ocasión, adjuntando el registro de un ramo de flores.

Sin embargo, los cibernautas fueron tajantes y las críticas no faltaron: «No es difícil encontrar esa joyita mientras el ex auspicia», fue uno de los comentarios.

Tras variados comentarios, a Gala Caldirola «le resbalan» y actualmente se encuentra más que feliz en su nueva relación.

