«Yo no quiero morir, pero tampoco estoy tan interesado en vivir»: Fernando Solabarrieta recordó los peores momentos de su enfermedad

Fernando Solabarrieta estuvo como invitado en el último capítulo de Hay Que Decirlo Prime, programa de conversación de Canal 13. En el espacio, el comunicador se abrió para revelar detalles de uno de los peores momentos de su vida.

Cabe recordar que Fernando Solabarrieta estuvo mucho tiempo alejado de las pantallas por una fuerte adicción al alcohol, que lo tuvo, según sus palabras, cerca de la muerte.

Fernando Solabarrieta recordó los peores momentos de su enfermedad

En la íntima entrevista, Fernando Solabarrieta se refirió a su adicción, en conversación con Nacho Gutiérrez y Pamela Díaz.

«Soy llorón. ¿Sabes qué pasa? A veces me da lata, me digo, ‘otra vez este hue.. está llorado‘ El otro día, Fran García-Huidobro dijo ‘me tiene harta’«, comenzó diciendo el comunicador.

«¿Y sabes qué? Capaz que tenga razón, porque esto ya lo he contado, lo he hablado. A lo mejor la gente se ha cansado de escuchar esto y, tal vez, ya es tiempo de actos y no palabras, pero si esto le puede servir a alguien, eso es bueno», agregó Solabarrieta.

Entonces, el comentarista deportivo comenzó a relatar su historia con el alcohol: «Se habla mucho del exceso y de las salidas, pero no va por ahí…«.

«Al mismo tiempo, me echan la culpa de la ruptura con mi mujer (Ivette Vergara), la madre de mis hijos. No la tocan. Yo prefiero decir ‘ok, sí, fui yo‘, pero hace tiempo que no tenía una salida, era mucho más triste, era solo», complementó.

Incluso, Solabarrieta aseguró: «Hay detalles que ni siquiera mi familia sabe, que tienen que ver con la cantidad o la frecuencia del consumo».

El «coqueteo con la muerte» del comunicador

Según contó Fernando Solabarrieta, el éxito y la presión lo hicieron exigirse demasiado: «No me sentía feliz. Yo siempre tenía que ser el mejor. Cuando empecé las terapias me di cuenta que no me sentía feliz«.

«Hay tres piedras angulares de mi enfermedad. Nacho, es muy difícil, ir por la vida sabiendo que no eres suficiente, que nada de lo que hagas es suficiente. Eso te mata y lo que quieres es anestesiarte, que tu dolor se acabe. ¿Qué buscas? Sustancias«, comentó, dejando estupefactos a los conductores.

Ahora, el comunicador también explicó que estuvo en terapia: «Yo entraba con todas las ganas de sanarme, pero, en el fondo, yo entraba porque me lo pedían«.

«Otra vez estaba haciendo, en mi vida, lo que la gente quería. Se me pasaba la vida haciendo lo que la gente quería que yo hiciera. Esa locura, ese delirio, fue una respuesta a eso«, detalló Solabarrieta.

A pesar de lo mal que estuvo de salud, Fernando Solabarrieta aseguró que no buscaba morir: «Yo no quería morirme. Nunca lo pensé. Evidentemente, lo que estaba haciendo iba para allá, pero yo no quería que sucediera«.

«Me decía a mí mismo, ‘yo no quiero morir, pero tampoco estoy tan interesado en vivir‘. Cuando estás en ese punto de enfermedad dices ‘o me salvo, o me salvan, o me muero‘», sentenció.

También podrías leer en tu Radio Corazón: Karen Paola no aguantó comentario de Disley sobre Juan Pedro en Mundos Opuestos: «llamar su atención, mija…»