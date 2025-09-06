Cambio de hora en Chile: ¿Hay que atrasar o adelantar el reloj?

Esta noche tendremos nuevamente un cambio de hora en Chile. Este sábado 6 de septiembre, pasaremos oficialmente del horario de invierno, al horario de verano.

La última vez que se cambió la hora, fue en el caso contrario, de verano a invierno, el sábado 5 de abril de este año.

¿Hay que atrasar o adelantar el reloj?

Como vamos a pasar al horario de verano, esta medianoche, es decir, a las 23:59, tendremos que adelantar el reloj hasta la 01:00 horas del domingo.

El horario de verano, a diferencia del invernal, da la sensación de hacer más largos los días. Esto porque producto del adelanto, en este periodo, oscurecerá más tarde, lo que se suma naturalmente al cambio de estación, que en parte ayuda a este efecto.

Por el contrario, se sacrificará la luz natural en las mañanas, donde estará más oscuro.

Cabe recordar que según la página web oficial del Gobierno, el cambio de hora no se efectuará en todo Chile. En las regiones de Aysén, Magallanes y el territorio Antártico, se mantendrá el Huso Horario UTC-3. La instrucción de las autoridades es la siguiente:

Desde la Región de Arica y Parinacota hasta la Región de los Lagos: los relojes se deben adelantar en una hora, pasando al Huso Horario UTC-3.

los relojes se deben adelantar en una hora, pasando al Huso Horario UTC-3. Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez: los relojes deben adelantarse en una hora, pasando al Huso Horario UTC-5.

Es importante señalar que por la diferencia horaria, en Chile Insular, Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez, el reloj deberá adelantarse a las 22:00 horas.

En caso de cualquier duda, puedes consultar la hora directamente en el sitio web de la Armada, horaoficial.cl, donde tendrás disponible la hora actual en cada parte de Chile.

