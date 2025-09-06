«Yo no quería aceptar que estaba muerta»: Don Carter rompió en llanto tras recordar los últimos momentos con su esposa

Juan Alcayaga, más conocido como Don Carter, fue uno de los invitados al último capítulo de Podemos Hablar, programa de conversación de Chilevisión. En el espacio, abrió su corazón para hablar de la tragedia más grande de su vida, la muerte de su esposa.

Su esposa, Marta Pinto, o «Piru», como decía el humorista, falleció el 14 de agosto, en compañía de Don Carter y de manera repentina. La pareja llevaba más de 40 años casada. En conversación con Diana Bolocco, Don Carter recordó entre lágrimas lo que ocurrió esa noche.

Don Carter rompió en llanto tras recordar los últimos momentos con su esposa

Don Carter comenzó señalando que ese día tenía un evento, pero no asistió debido a que su esposa estaba complicada de salud: «Esa noche me quedé en mi casa y como las 4 de la mañana se quejaba mucho y yo le tenía tomadas las manos. Le costaba mucho respirar y después empezó a hablar cosas incoherentes, y al ratito se quedó tranquila y yo dije ‘se quedó dormida’».

Además, aseguró que su esposa le señaló un montón de ropa en la cama que no existía, y le pidió lentes de sol porque le molestaba la luz, cuando estaba en total oscuridad. Eso sí, aseguró que por su estado cognitivo y los medicamentos que tomaba, no pensó que algo grave estuviera pasando.

«Nos quedamos tomados de la mano y no la quise soltar para no despertarla. Y dormido, seguramente la solté y me di vuelta hacia mi lado», agregó.

Según contó Don Carter, al otro día en la mañana su productor lo llamó para saber cómo estaba su esposa, y él le respondió que tuvo una muy mala noche, pero logró dormirse.

«Como a las 8:15, voy a darle los remedios, le digo ‘Piru, Piru, tus remedios’, y no me contestaba, entonces dejé las cosas en el velador. Le tomé la mano y estaba heladísima… una we… espantosa, me volví loco. Corría por el departamento y no sabía qué hacer«, reveló.

Don Carter comentó que en ese momento su primera reacción fue llamar a su hija, ante la desesperación, finalmente llamaron a emergencias.

En ese momento, desde el otro lado del teléfono le dijeron que si su esposa estaba muerta en su casa, tendría que comunicarse con Carabineros. Pero él quería saber si se podía hacer algo, o confirmar la tragedia: «Yo no quería aceptar que estaba muerta«, declaró.

Finalmente, Don Carter reveló en el programa, que por las cosas que pasaron esa noche, los médicos llegaron a la conclusión de que su esposa sufrió un accidente cerebrovascular que acabó con su vida, lo que nadie pudo anticipar.