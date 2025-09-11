Un trágico incidente ocurrió el miércoles, cuando se informó que varios leones devoraron vivo a un cuidador de zoológico mientras trabajaba en el sector

Es importante destacar que el hombre tenía más de 30 años de experiencia trabajando, encargándose del cuidado de los animales salvajes.

Todo ocurrió en el Safari World Bangkok, uno de los recintos más grandes de Tailandia. El hecho sucedió cuando el trabajador descendió de un auto que circula por un área donde los leones se mueve libremente.

Testigos presenciaron el brutal ataque de leones

Según el testimonio de Sadudee Punpudgee, representante del Departamento de Parques Nacionales Tailandés, el hombre que falleció era «empleado del zoológico que alimentaba habitualmente a los leones».

Según el relato de algunos testigos, el hombre estaba solo al momento del ataque. Fue un médico que presenció la brutal escena: «Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales, lo que me pareció extraño. Permaneció de pie unos tres minutos, y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó», fueron sus declaraciones.

Las autoridades de ese país detallaron que entre seis y siete leones realizaron el ataque.. Sin embargo, se están esclareciendo las circunstancias.

El Safari donde ocurrió el ataque es uno de los más grandes de Asia, y en sus actividades permiten que los visitantes puedan alimentar a tigres y leones por un equivalente a $35.800 pesos, según consignó Canal 13.

