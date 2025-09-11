Perreolandia, la fiesta que trae de vuelta lo mejor del reggaetón vieja escuela está de regreso: Cuándo, dónde y cómo comprar entradas

¿Quién dijo que el reggaetón vieja escuela estaba muerto? Luego de repletar el Club Hípico en el verano con exponentes como J Álvarez, De La Ghetto y Divino, y tras hacer bailar a todos los asistentes en una fiesta masiva en su versión de invierno… Perreolandia regresa a Espacio Riesco.

Esta es una nueva oportunidad para revivir los himnos de antaño que marcaron a toda una generación. Perreolandia es más que un evento, es un concepto, lugar donde quienes crecieron con clásicos del reggaetón vuelven a reencontrarse.

Con lo mejor del reggaetón de los 2000, las sorpresas no faltan en este evento que se ha posicionado en el panorama actual.

Como en cada edición, habrá sorpresas artísticas directamente desde Puerto Rico, cuna del reggaetón. La fiesta contará con aquellos que hicieron vibrar a miles de jóvenes en la década de los 2000 y que hoy vuelven para encender el escenario en Santiago.

«Lo que vivimos en cada Perreolandia es irrepetible. Ver a miles de personas cantando las mismas canciones que nos marcaron hace veinte años, nos recuerda que el perreo no solo se baila: también es parte de nuestra historia. Queremos que la gente venga, se emocione y sienta que está en casa”, señalan los productores del evento.

Perreolandia 2025: Cuándo es, dónde y venta de entradas

Perreolandia regresa a Espacio Riesco. La capital del perreo vuelve y abre sus puertas para todos los «bellakos» que quieren retroceder en el tiempo y volver a sus años mozos.

La cita es en Espacio Riesco a las 21:00 horas. Las entradas ya están disponibles a través del sistema Passline.

