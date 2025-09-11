FACH expulsa a cadete por filtración de contenido íntimo de una oficial: había sido su pareja

La Fuerza Aérea de Chile (FACH) expulsó a un cadete de la Escuela de Especialidades tras la filtración de contenido íntimo de una oficial con la que había mantenido una relación sentimental.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando el director de la Academia Politécnica Aeronáutica ordenó una investigación para aclarar cómo se difundieron las imágenes.

Expulsan a cadete de la FACH tras filtración de fotos eróticas

Las autoridades identificaron al involucrado como el subalférez Tomás Sarmiento. Según la indagatoria, el hombre cometió una falta reglamentaria al “no haber resguardado suficientemente el material audiovisual” de su expareja, según información de La Tercera.

De acuerdo con la FACH, la difusión de las fotos vulneró el valor del honor. Por eso, se le aplicó la sanción más grave contemplada en el Reglamento de Disciplina. El Consejo de Instrucción y Disciplina de la Escuela de Aviación recomendó su expulsión, medida que finalmente se hizo efectiva.

La institución precisó que Sarmiento fue acusado de lo siguiente. «No haber resguardado suficientemente material audiovisual sexual almacenado en su dispositivo celular, cuestión que significó la difusión del mismo entre otros oficiales, exponiendo gravemente a la oficial que aparecía en dicho contenido, perjudicando su dignidad, lo cual no se condice con la conducta que todo subalférez debe mantener en la Escuela de Aviación”.

Además, la FACH recalcó que los hechos constituyen “conductas reprochables desde un punto de vista disciplinario y que se encuentran alejadas de los principios y valores que son exigibles a los cadetes de la Escuela de Aviación, entre ellos, el honor”.

También puedes leer en Radio Corazón: ¡De impacto! Encuentran cadáver en descomposición en auto de artista que está confirmado para Lollapalooza Chile