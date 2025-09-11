¿Se mantendrán los días calurosos en las Fiestas Patrias? Iván Torres se refirió a la temperatura para la semana del dieciocho Luego de una seguidilla de días soleados, surge la duda de como estará el clima para la semana de Fiestas Patrias. Revisa el detalle de Iván Torres. 11 Sep, 2025. 16:29 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditora llamó al Rumpy por amor y confesó lo peor: «Elegí creer en mi hija, por sobre todo en esta vida» ¿Ola de calor en la Región Metropolitana? Meteorólogo Iván Torres sorprende al pronosticar incremento en las temperaturas: Hasta 30°C en ciertos sectores Auditora contó su historia de venganza en El Chacotero Sentimental: «Me dijo que no servía para nada y le di de su propia medicina» Auditor contó en El Chacotero Sentimental su experiencia en tríos: «Me dieron tres sorpresitas…» Auditora llamó al Rumpy por amor y confesó lo peor: "Elegí creer en mi hija, por sobre todo en esta vida" ¡Tragedia en Zoológico! Guardia es devorado vivo por leones y testigos presenciaron la brutal escena Contenido patrocinado